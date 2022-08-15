Жуткое ДТП с грузовиком унесло жизни четырех человек в Актюбинской области

Жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей КАМАЗ и ВАЗ 2113 произошло в Актюбинской области. В результате аварии погибли четыре человека, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, жуткое ДТП произошло 14 августа в 16:55 на 75-м км автодороги Покровка – Жанажол.

26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113, двигаясь со стороны города Темир в направлении поселка Кенкияк, на 75-м км автодороги Покровка – Жанажол выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с КАМАЗом под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района, – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2113 и три пассажира от полученных травм скончались на месте, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован.

Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 , ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».