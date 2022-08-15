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Законодательство РК

Жуткое ДТП с грузовиком унесло жизни четырех человек в Актюбинской области

страшное ДТП на трассе в Актюбинской области, есть погибшие Фото: polisia.kz
Жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей КАМАЗ и ВАЗ 2113 произошло в Актюбинской области. В результате аварии погибли четыре человека, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, жуткое ДТП произошло 14 августа в 16:55 на 75-м км автодороги Покровка – Жанажол.

26-летний водитель автомашины ВАЗ 2113, двигаясь со стороны города Темир в направлении поселка Кенкияк, на 75-м км автодороги Покровка – Жанажол выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с КАМАЗом под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района, – говорится в сообщении.

смертельное ДТП в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ 2113 и три пассажира от полученных травм скончались на месте, один пассажир легковушки с различными травмами госпитализирован.

страшное ДТП на трассе в Актюбинской области, есть погибшие

Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

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