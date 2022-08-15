Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака

По словам экспертов по звездам, перфекционизм зависит от влияния созвездий, под которыми рождается человек. Также они перечислили знаки зодиака, представители которых обладают такой чертой в характере, передает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-4 вошли люди, рожденные под знаками Девы, Козерога, Овна и Скорпиона.

Астрологи отметили, что они привыкли, чтобы все было или идеально или никак.

Дева

Данный рейтинг возглавили представители этого знака зодиака, так как они уже с рождения точно знают, чего они хотят. Главное для Дев — чтобы все было по их желанию и никак не иначе.

Это самые первые идеалисты, которые очень сильно нервничают, если правила кто-то нарушает, или когда их планы рушатся или что-то не получается сделать так, как надо. Они приверженцы порядка и проявляют особенную аккуратность и очень внимательны даже к мелочам в любом деле.

Окружающие часто считают рожденных под этим созвездием крайне дотошными и снобами, а также обижаются на прямолинейность представителей этого земного знака. При этом саму Деву меньше всего интересует чужое мнение или обиды, так как для них главное — чтобы все было сделано, и не просто так, а на самом высоком уровне.

Козерог

Представители этого знака зодиака по праву расположились на втором месте рейтинга, так как стремятся стать во всем примером, лучше всех, идеально выполнить поставленные задачи, и особенно это касается профессиональной деятельности.

Это крайне решительные люди, которые всегда стремятся к лидерству и часто ведут за собой людей. В то же время Козерогам иногда очень мешают внутренние сомнения, какой-то страх перед тем, что они недостаточно хороши, недостаточно успешны, недостаточно правильны и т.д.

Главное препятствие на пути к идеалу для рожденных под этим созвездием — это их зависимость от чужого мнения.

Овен

Третье место данного рейтинга заняли Овны, так как являются ярким примером самого мотивированного лидера.

Они настойчиво преодолевают все препятствия на своем пути. Если что-то не получается, Овны очень сильно расстраиваются, но внешне этого не показывают, а стремятся к цели еще настойчивее. В этом им значительно помогает еще и самоуверенность.

Иногда рожденные под этим созвездием становятся чрезмерными критиками, причем как по отношению к себе, так и к другим.

Скорпион

Закрывают рейтинг перфекционистов Скорпионы.

Представители этого знака зодиака – самые контролируемые перфекционисты, так как знают как свои недостатки, так и плюсы, и умеют использовать их в самый подходящий и выгодный момент. В то же время Скорпион обожает все держать под контролем и легко выходит из себя, если на что-то не может влиять.

Рожденные под этим созвездием – очень требовательные люди, которые не упустят возможности указать на недостатки окружающим. Тот, кто хорошо знает Скорпиона, уверен, что тот поступает так исключительно из любви, но не со зла.

Ранее астрологи рассказали, что преподнесет осень 2022 года всем представителям зодиакального круга.