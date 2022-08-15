Mercedes снес лавочки, урны и столбы в центре Костаная

Фото: Zakon.kz

В центре Костаная водитель Mercedes снес лавочки, урны и столбы. Сообщение на пульт «102» поступило около 04:00 от охранника одного из ТРЦ, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: