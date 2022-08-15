Mercedes снес лавочки, урны и столбы в центре Костаная
Фото: Zakon.kz
В центре Костаная водитель Mercedes снес лавочки, урны и столбы. Сообщение на пульт «102» поступило около 04:00 от охранника одного из ТРЦ, передает Zakon.kz.
Видео и фото последствий «бурной» ночи опубликовали в соцсетях местного издания.
Mercedes совершил наезд на препятствия – лавочки, урны и осветительные столбы. После ДТП водитель снял государственные номера и скрылся.Пресс-служба Департамента полиции Костанайской области
В ведомстве отметили, что водителя удалось установить и задержать.
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Начато административное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 610 «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и ч. 2 ст. 611 «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» КоАП РК.
Назначено освидетельствование водителя на состояние опьянения.Пресс-служба ДП Костанайской области
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