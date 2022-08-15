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Спасатели Шымкента помогли 5-летнему мальчику снять кольцо с отекшего пальца

ДЧС, Шымкент Фото: Instagram/shymkent_tjd
14 августа в 21:00 в службу «112» поступило сообщение: пятилетний мальчик надел кольцо и не может его снять из-за отека пальца, передает Zakon.kz.

Группа спасателей быстро прибыла на место происшествия. С помощью специального инструмента освободили палец.

Инцидент произошел в жилом доме по ул. Аль-Фараби в мкр. Самал-3 города Шымкента.

Уважаемые жители города, внимательно относитесь к вещам, которые находятся в руках детей. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента

В последнее время регистрируется много случаев, когда дети остаются одни рядом с опасными предметами. Так, недавно двухлетний малыш в Мангистауской области застрял ногой в батарее.

Другой случай произошел в ВКО – палец ребенка застрял в чехле телефона. Еще одному ребенку помогли спасатели в Балхаше – голова застряла в решетке окна.

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