Штраф 45 млн тенге выписали виновному в мошенничестве в Таразе

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Председатель ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбек Джапаров признан виновным в мошенничестве. Приговор зачитали в суде №2 города Тараза, передает Zakon.kz.

Жанатбеку Джапарову назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Агентство по противодействию коррупции РК В сентябре 2020 года Джапаров получил от предпринимателя 3 млн тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий. Читайте также Тройное убийство в Атырау: участкового приговорили к трем годам Здание горсуда оцепили в Алматы Медведица укусила девочку в Костанае: суд вынес решение

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