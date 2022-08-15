Где в Алматы можно найти древние монеты и археологические ценности

Заместитель директора по науке Института археологии имени Маргулана Талгат Мамиров рассказал корреспонденту Zakon.kz, как может выглядеть курган в центре Алматы и где сохранились археологические артефакты.

Алматы – город богатый на археологические памятники, как, в принципе, и вся территория Казахстана. И порой горожане могут случайно найти редкие монеты, как это произошло на прошлой неделе.

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Талгат Мамиров отметил, что сегодня по всей стране работает 15 археологических отрядов. Экспедиции проводятся по всем направлениям - Каменный, Бронзовый, ранний Железный век, и эпоха Средневековья. По словам специалиста, в этом сезоне на территории Актюбинской области выявлены металлургические печи, в которых проводилось литье изделий из бронзы. Если раньше такие металлургические находки были преимущественно на территории Центрального Казахстана, то сегодня благодаря работе археологических отрядов стало известно, что горное дело развивалось и в других регионах.

Кроме того, Институт проводит исследования в Восточно-Казахстанской области, а также идет реконструкция сарматского воина из могильника Таскопа в Темирском районе Актюбинской области.

В Алматы и области, по словам ученых, много памятников Средневековья, к которым относятся и монеты эпохи раннего железа, особенно там, где расположены курганы, также есть поселения.

Ранее городища были обнаружены в районе Погранучилища, Алмарасана. То есть, в этих районах, особенно в верхней части Алматы, возможно обнаружить археологические находки. Все они находятся под слоем асфальта и земли. В результате, например, размывов водой земной поверхности или в результате каких-то хозяйственных работ вполне возможно совершить археологические находки. Заместитель директора по науке Института археологии имени Маргулана Талгат Мамиров

Археологические памятники охраняются государством, в том числе от вандалов и черных копателей, поэтому такие деяния не останутся безнаказанными. Другое дело – случайные находки, о которых нужно сообщить государству.

Есть утвержденный перечень археологических памятников, которые находятся на территории Алматы, но, к сожалению, не все памятники туда включены, потому что визуально определить, где есть памятник, а где – нет, тоже тяжело. В результате землеотводных мероприятий можно наткнуться на памятники. Обнаружение древних монет в городе – не случайность, но, в основном, их можно найти в верхней части Алматы. Заместитель директора по науке Института археологии имени Маргулана Талгат Мамиров

Одна из главных сохранившихся в первозданном виде исторических ценностей на территории Алматы — курган, расположенный на территории Бостандыкского района в районе улиц Розыбакиева – Штрауса.

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Он является памятником археологии эпохи раннего Железного века (V века до нашей эры), но уже окружен многоэтажными жилыми комплексами.

Этот курган сакского периода, такие же курганы исследовались на территории Алматинской области, поэтому предварительно понять, как он будет выглядеть, не составляет большого труда. Чтобы точно узнать, можно сделать геомагнитную разведку и проследить, где находятся погребальные камеры, есть ли там дромосы, из чего были созданы погребальные камеры, что использовалось при строительстве – дерево или камень. Талгат Мамиров

Этот курган, по планам акимата, должен стать археологическим комплексом музеефикации Сакского кургана. Когда начнутся работы, власти мегаполиса не уточнили, лишь сообщили, что разработан эскизный проект. Однако ученые его пока не видели.