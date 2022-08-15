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Самые высокооплачиваемые хоккеисты клуба «Барыс»

Хоккей Зарплата новичка Барыса Фото: hcbarys.kz
Канадский форвард Линден Вей наряду со своим одноклубником, казахстанским нападающим Никитой Михайлисом стали лидерами в списке высокооплачиваемых игроков столичной команды «Барыс», сообщает Zakon.kz.

Как передает Sport-express, вышеназванные хоккеисты получают по 50 млн рублей за сезон (392 млн тенге). В начале нынешнего регулярного сезона столичный коллектив продлил контракт с канадским нападающим на год.

Линден Вей вернулся в состав казахстанского клуба по ходу прошлого сезона, перейдя из питерского СКА. В сезоне-2021/22 канадец сыграл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав при этом 23 (11+12) очка. В плей-офф Кубка Гагарина в активе Вея три голевые передачи в пяти матчах.

Хоккей Зарплата Игрока

Фото: Instagram/nikitamikhailis

Хоккеист сборной Казахстана — Никита Михайлис по итогам прошлого сезона набрал 44 (18+26) очка в 47 встречах «регулярки». В пяти играх плей-офф он отметился 2 (1+1) баллами.

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