Взрыв в Тайтобе – возбуждено уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД РК
В Акмолинской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва в поселке Тайтобе, передает Zakon.kz.
Трагедия произошла 14 августа. Жители населенного пункта сообщили в полицию, что во дворе одного из домов произошел взрыв, есть пострадавшие.
На место происшествия прибыли руководство ОП и следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра изъят газовый баллон без механических повреждений.
Данный факт зарегистрирован по ст. 292, ч. 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности».
Установлено, что хозяин дома и его брат занимались сортировкой угля. Во время работы произошел взрыв неизвестного предмета. Хозяин погиб на месте, а его брата с малолетним сыном доставили в столичные лечебные учреждения. Пресс-служба МВД РК
По информации ведомства, назначена судебная взрывотехническая экспертиза для определения источника и технической причины взрыва.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ