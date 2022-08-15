Взрыв в Тайтобе – возбуждено уголовное дело

В Акмолинской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва в поселке Тайтобе, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 августа. Жители населенного пункта сообщили в полицию, что во дворе одного из домов произошел взрыв, есть пострадавшие.

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На место происшествия прибыли руководство ОП и следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра изъят газовый баллон без механических повреждений.

Данный факт зарегистрирован по ст. 292, ч. 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности».

Установлено, что хозяин дома и его брат занимались сортировкой угля. Во время работы произошел взрыв неизвестного предмета. Хозяин погиб на месте, а его брата с малолетним сыном доставили в столичные лечебные учреждения. Пресс-служба МВД РК

По информации ведомства, назначена судебная взрывотехническая экспертиза для определения источника и технической причины взрыва.