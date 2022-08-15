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Здания двух судов «заминировали» в Петропавловске

Здания двух судов «заминировали» в Петропавловске Фото: sko.sud.kz
В Петропавловске «заминировали» здания двух судов – суда №2 Петропавловска и специализированного межрайонного экономического суда. Два суда расположены в одном здании. Информация о минировании поступила на электронные адреса, передает Zakon.kz.
15 августа на электронный адрес суда №2 Петропавловска и электронные адреса специалистов суда поступила информация «об акте заложенной бомбы в зданиях судов».Пресс-служба Северо-Казахстанского областного суда

По прибытии работников следственно-оперативной группы Управления полиции Петропавловска и ДЧС в 10:30 проведена эвакуация судей и сотрудников судов (суд №2 Петропавловска и СМЭС), расположенных в одном здании по адресу: г. Петропавловск, ул. Брусиловского, д. 60.

В результате осмотра здания сотрудниками полиции взрывчатых веществ не обнаружено. В 11:20 объявлено об окончании проверочных мероприятий, сотрудники судов приступили к исполнению служебных обязанностей.Пресс-служба Северо-Казахстанского областного суда

Как уточнили в Департаменте полиции СКО, на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

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