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Мост «Архар» временно закроют на ремонт в столице

Нур-Султан, перекрытие, асфальт Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Средний ремонт дорожного полотна моста «Архар» начнется 15 августа. Проезд для автотранспорта будет закрыт. Об этом сообщили в акимате города Нур-Султана, передает Zakon.kz.

Cредний ремонт дорожного полотна пройдет на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел – ул. Сарайшық до пр. Р. Қошқарбаева.

Даты ремонта: с 15 августа по 5 сентября 2022 года.

С 15 по 24 августа текущего года планируется перекрытие моста «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел – ул. Сарайшық до пр. Р. Қошқарбаева в направлении пр. Р. Қошқарбаева и с 24 августа по 5 сентября текущего года – на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел – ул. Сарайшық до пр. Р. Қошқарбаева в направлении ул. Сарайшық, – говорится в сообщении.

В ведомстве просят жителей и гостей столицы заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах.

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Ирина Лукичева
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