Казахстанцы смогут на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания

Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр Управления делами президента РК, где ознакомился с новыми объектами – Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, передает Zakon.kz.

Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь.

Запуск центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение. Пресс-служба президента РК

Особенность нового диагностического блока – позитронный эмиссионный компьютерный томограф. Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что позволит существенно увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тыс. в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позволит наладить производство девяти радиофармпрепаратов, восемь из которых ранее не производились в Казахстане.

В ходе посещения глава государства также осмотрел новый кардио-диагностический блок, имеющий семь терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.

В завершение президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что деятельность центра послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz