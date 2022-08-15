Где в Казахстане сохранится сильная жара

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 августа. На большей части страны обширный северо-западный антициклон сохранит погоду без осадков. Также ожидается постепенное понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

С фронтальной деятельностью в горных районах юго-востока республики пройдут дожди с грозами, порывистым ветром, на юго-западе, востоке страны ночью и утром ожидается туман, на юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет» Днем на юге Западно-Казахстанской области, востоке Атырауской области сохраняется, на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара. Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара. В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на востоке Алматинской области, на юге Жетысуской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет» В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +19...+21°С. В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +36...+38°С. Читайте также Сколько иностранных туристов посетили Казахстан Три подпольных цеха по производству алкоголя выявили в Шымкенте и Туркестанской области Мост «Архар» временно закроют на ремонт в столице

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