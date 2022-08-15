Найдено тело утонувшего в реке Урал мальчика

Фото: скриншот видео

Несчастный случай произошел в поселке Кызыл балык – 14 августа в 21:00 мальчик 2015 г. р. играл на катере, который стоял на берегу, по неосторожности упал в реку Урал и утонул. Спасатели нашли тело ребенка 15 августа в 14:19, передает Zakon.kz.

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