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Найдено тело утонувшего в реке Урал мальчика

Найдено тело утонувшего в реке Урал мальчика Фото: скриншот видео
Несчастный случай произошел в поселке Кызыл балык – 14 августа в 21:00 мальчик 2015 г. р. играл на катере, который стоял на берегу, по неосторожности упал в реку Урал и утонул. Спасатели нашли тело ребенка 15 августа в 14:19, передает Zakon.kz.

В ДЧС Атырауской области сообщали, что поиски были начаты с 22:25.

15 августа в 14:19 в Атырау, поселок Кызыл балык, на реке Урал силами ДЧС обнаружено и извлечено из воды тело мальчика 2015 г. р.Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В поисках были задействованы четыре спасателя и плавсредство ДЧС Атырауской области, два сотрудника и единица техники управления полиции, а также местные жители (20 человек, плавсредство).

ДЧС Атырауской области убедительно просит граждан присматривать за детьми, не оставлять их без присмотра.

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Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
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