Ценные архивные документы вернули в Казахстан

Ценные архивные документы переданы Казахстану из Турции, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Турции выявили ценные документы, относящиеся к истории Казахстана.

В частности, в ходе изучения фонда Османского архива из 27 фондов, 248 дел в библиотеке медресе мечети Сулеймания в 106 коллекциях собрано около 70 тыс. томов письменных и 120 тыс. томов печатных памятников. В библиотеке Сулеймании выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения.