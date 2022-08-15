Ценные архивные документы вернули в Казахстан
Фото: Министерство культуры и спорта РК
Ценные архивные документы переданы Казахстану из Турции, сообщает Zakon.kz.
Исследователи из Турции выявили ценные документы, относящиеся к истории Казахстана.
В частности, в ходе изучения фонда Османского архива из 27 фондов, 248 дел в библиотеке медресе мечети Сулеймания в 106 коллекциях собрано около 70 тыс. томов письменных и 120 тыс. томов печатных памятников. В библиотеке Сулеймании выявлены и взяты копии 19 работ средневековых авторов казахского происхождения.
Одной из ценных рукописей является Коран, принадлежащий хану Золотой Орды Узбеку, написанный золотыми буквами в XIV веке. Кроме того, в ходе научной командировки сын поэта Зейнеля Сурмели Махмуд Сурмели официально передал в фонд Национального центра подлинные рукописи своего отца, которые он хранил как зеницу ока, письма, которыми он обменивался с казахским сообществом по всему миру, а также 1500 стихотворных строк. Директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков
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