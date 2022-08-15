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56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях Фото: Ironman
14 августа 2022 года в Нур-Султане состоялись две крупнейшие международные гонки по триатлону в Центральной Азии под названием BI Group Ironman 70.3 Astana и BI Group Ironman Kazakhstan. Более 1700 человек из 56 стран приняли участие в соревнованиях.

Одной из самых привлекательных причин для участия в казахстанском этапе стала в том числе возможность выиграть слот на Чемпионат мира IRONMAN 70.3 в Финляндии в 2023 году.

56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

Фото: Ironman

Среди счастливых обладателей – 33 казахстанца, одна из которых вошла в тройку лидеров среди женщин – Дина Шаймерденова. Слоты на Кону получилось завоевать 23 нашим соотечественникам, преодолевшим полную дистанцию Ironman Kazakhstan.

56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

Фото: Ironman

Как мы и предполагали, основную часть слотов смогли выиграть именно наши соотечественники, и это не может не радовать нас как организаторов. Я бы хотел выразить огромную благодарность атлетам за выбор нашего старта, зрителям – за поддержку «железных людей» и, конечно же, тех, без чьей помощи мы бы не смогли провести такое масштабное мероприятие на высоком уровне.Директор гонки Алексей Сидоренко

56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

Фото: Ironman

Первым участником, пересекшим финишную черту гонки BI Group Ironman 70.3 Astana среди мужчин, стал Годард Оливер из Люксембурга со временем 3 ч. 59 мин., а на полной дистанции – россиянин Алекс Григорьев со временем 8 ч. 13 мин. Среди женщин лучшие результаты показали представительница Турции Sayar Sera со временем 4 ч. 35 мин. на «половинке», а на полной дистанции – россиянка Валентина Кукрус (9 ч. 46 мин.)

Лучшими командами в мужском зачете стала эстафетная команда Iron 2020, в женском зачете – Fast and furious, в командном – KPO team, в семейном – семья Кожахмет, в смешанном – команда Extraterrestials.

Лучшим триклубом стал крупнейший российский Trilife.ru, вторым – «Самигонщики», а третьим – казахстанский триклуб «Номад».

Организаторы выражают благодарность всем причастным к проведению такого масштабного праздника спорта.

56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

Фото: Ironman

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Динара Халдарова
Нур-Султан
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