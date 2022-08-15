56 казахстанцев завоевали слоты на чемпионаты мира Ironman в Финляндии и на Гавайях

14 августа 2022 года в Нур-Султане состоялись две крупнейшие международные гонки по триатлону в Центральной Азии под названием BI Group Ironman 70.3 Astana и BI Group Ironman Kazakhstan. Более 1700 человек из 56 стран приняли участие в соревнованиях.

Одной из самых привлекательных причин для участия в казахстанском этапе стала в том числе возможность выиграть слот на Чемпионат мира IRONMAN 70.3 в Финляндии в 2023 году.

Фото: Ironman

Среди счастливых обладателей – 33 казахстанца, одна из которых вошла в тройку лидеров среди женщин – Дина Шаймерденова. Слоты на Кону получилось завоевать 23 нашим соотечественникам, преодолевшим полную дистанцию Ironman Kazakhstan.

Фото: Ironman

Как мы и предполагали, основную часть слотов смогли выиграть именно наши соотечественники, и это не может не радовать нас как организаторов. Я бы хотел выразить огромную благодарность атлетам за выбор нашего старта, зрителям – за поддержку «железных людей» и, конечно же, тех, без чьей помощи мы бы не смогли провести такое масштабное мероприятие на высоком уровне. Директор гонки Алексей Сидоренко

Фото: Ironman

Первым участником, пересекшим финишную черту гонки BI Group Ironman 70.3 Astana среди мужчин, стал Годард Оливер из Люксембурга со временем 3 ч. 59 мин., а на полной дистанции – россиянин Алекс Григорьев со временем 8 ч. 13 мин. Среди женщин лучшие результаты показали представительница Турции Sayar Sera со временем 4 ч. 35 мин. на «половинке», а на полной дистанции – россиянка Валентина Кукрус (9 ч. 46 мин.)

Лучшими командами в мужском зачете стала эстафетная команда Iron 2020, в женском зачете – Fast and furious, в командном – KPO team, в семейном – семья Кожахмет, в смешанном – команда Extraterrestials.

Лучшим триклубом стал крупнейший российский Trilife.ru, вторым – «Самигонщики», а третьим – казахстанский триклуб «Номад».

Организаторы выражают благодарность всем причастным к проведению такого масштабного праздника спорта.