Элегантная бытовая техника LG Objet Collection™ премиум класса для современного дома

LG Electronics предлагает в Казахстане широкий ассортимент дизайнерской бытовой техники LG Objet Collection™, включая холодильники, морозильные камеры, систему ухода за одеждой LG WashTower® и беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero®.

При создании коллекции лучшие технологии LG были объединены с современным дизайном.

Холодильные и морозильные камеры LG Objet Collection™ оформлены сменными стеклянными панелями разных цветов. Холодильники поддерживают технологию DoorCoooling+™ для быстрого охлаждения дверных корзин и всей камеры, а система LINEARCooling™ поддерживает равномерную температуру.

Фото: LG Magazine

Многодверные холодильники LG Objet InstaView™ GR-A24FQAKM и GR-X24FQEKM позволяют заглянуть внутрь холодильной камеры без необходимости открывать дверцу – нужно лишь дважды постучать по стеклу.

Холодильники LG Objet GC-B401FAPM и GC-B401FEPM, а также морозильные камеры LG Objet GC-B404FAQM и GC-B404FEQM интересны строгим дизайном. Холодильники имеют отсек Fresh Balancer™ с оптимальной влажностью для разных продуктов, в то время как морозильные камеры с функцией Express Freeze быстро замораживают продукты ледяным воздухом.

Фото: LG Magazine

Сдвоенная система ухода за одеждой LG WashTower® Objet W1S1CVKK2HM с удобной центральной панелью управления использует искусственный интеллект AI DD™ для подбора цикла стирки по объему загрузки, типу и свойствам ткани.

Фото: LG Magazine

Технология TurboWash™ 360° эффективно распределяет воду и моющие средства благодаря пяти распылителям. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ вещи из натуральных волокон не дадут усадки, поскольку температура сушки не превышает 50°C.

Беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ Objet Kompressor™ A9T-ULTRA2 с зарядной базой «Все в Одном» способен спрессовывать пыль и мусор в пылесборнике до 2,4 раза, а при подключении к зарядной базе – автоматически его очищать.

Фото: LG Magazine

Пылесос обеспечивает одновременно сухую и влажную уборку. Два сменных аккумулятора обеспечивают работу пылесоса до 120 минут, а база может заряжать обе батареи одновременно.

Материал предоставлен LG Magazine

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