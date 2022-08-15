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Пыльная буря, жара и сильный ветер ожидаются в Казахстане во вторник

штормовое предупреждение Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях страны на 18 августа, передает Zakon.kz.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-западе, востоке Северо-Казахстанской области – ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области – пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре области, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем, порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Актюбинской области – ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем на западе области сохраняется сильная жара до +35°C.

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