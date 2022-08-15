На 2,5 года тюрьмы осудили североказахстанца за вождение в нетрезвом виде
Фото: Zakon.kz
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные проступки, но выводов не сделал и получил еще более суровое наказание, передает Zakon.kz.
В прошлом году 35-летний житель района имени Мусрепова был задержан полицейскими недалеко от кафе, где он употреблял алкоголь. Ни опьянение, ни уже имевшееся лишение прав сроком на семь лет не помешали мужчине сесть за руль авто. За это правонарушитель получил год лишения свободы и пожизненный запрет на управление транспортным средством.
В текущем году он снова был пойман полицейскими за вождением в нетрезвом виде. Помнили стражи правопорядка и о том, что гражданин пожизненно лишен права вождения.
В июле суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы.
Люди, которые пренебрегают приговором суда и вновь позволяют себе пользоваться транспортными средствами в нетрезвом виде, создают немалую угрозу для себя и окружающих. В рамках проводимого месячника безопасности дорожного движения, как и в ходе повседневной работы, сотрудники полиции уделяют повышенное внимание выявлению фактов вождения в состоянии опьянения. Всего с начала года в производстве североказахстанских полицейских находились 47 фактов по ст. 346 УК РК, с января по ней уже осуждены 26 человек. ДП СКО
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