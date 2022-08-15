Группировку по изготовлению и сбыту оружия осудили в Жанаозене

Решением Жанаозенского районного суда два жителя региона осуждены к пяти и четырем годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

В марте 2022 года Департаментом КНБ по Мангистауской области в городе была проведена спецоперация по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.

Злоумышленники действовали под видом работников СТО, на самом же деле на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое. Криминальный бизнес стремительно набирал обороты. В социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база. Пресс-служба КНБ РК

Уточняется, что у злоумышленников было изъято четыре боевых автомата Калашникова, один самозарядный карабин Симонова и 48 единиц боеприпасов.