Руководителя «Вагонсервиса» в Алматы подозревают в хищении 200 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по городу Алматы при координации Алматинской транспортной прокуратуры задержан руководитель алматинского филиала АО «Вагонсервис», передает Zakon.kz.
Следствием установлено, что руководитель организации по предварительному сговору с начальником отдела снабжения вводили ряд предпринимателей в заблуждение и получали от них крупные суммы за поставку списанных вагонов, принадлежащих АО «Вагонсервис» (100% доля участия «Самрук-Казына»), – сообщили в Антикоре.
Общая сума ущерба составила более 200 млн тенге.
Суд принял решение арестовать руководителя компании на два месяца.
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