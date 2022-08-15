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Руководителя «Вагонсервиса» в Алматы подозревают в хищении 200 млн тенге

СИЗО Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по городу Алматы при координации Алматинской транспортной прокуратуры задержан руководитель алматинского филиала АО «Вагонсервис», передает Zakon.kz.
Следствием установлено, что руководитель организации по предварительному сговору с начальником отдела снабжения вводили ряд предпринимателей в заблуждение и получали от них крупные суммы за поставку списанных вагонов, принадлежащих АО «Вагонсервис» (100% доля участия «Самрук-Казына»), – сообщили в Антикоре.

Общая сума ущерба составила более 200 млн тенге.

Суд принял решение арестовать руководителя компании на два месяца.

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