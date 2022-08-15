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Велотрек модернизировали в Алматы с привлечением спонсорских средств

модернизация Фото: УВП города Алматы
В Центральном парке культуры и отдыха города Алматы состоялось открытие обновленного велотрека, построенного еще в 1979 году, передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким города Ерболат Досаев, президент Казахстанской федерации велосипедного спорта, бизнесмен Нурлан Смагулов, представители спортивной общественности и другие.

модернизация

Фото: УВП города Алматы

Модернизация спортивного комплекса проведена за счет спонсорских средств после передачи велотрека в доверительное управление Казахстанской федерации велосипедного спорта. Аким Алматы Ерболат Досаев отметил, что велотрек станет центром притяжения для любителей активного образа жизни и именно здесь юные спортсмены города смогут раскрыть свои таланты.

модернизация

Фото: УВП города Алматы

На велотреке созданы условия для развития четырех видов велоспорта – это маунтинбайк, ВМХ (трюковой вид), шоссе и трек, а также самый большой в городе скейтпарк. Велотреком одновременно могут пользоваться до 100 велосипедистов. На территории комплекса теперь смогут тренироваться триатлеты, бегуны, пауэрлифтеры, скейтеры и др.

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