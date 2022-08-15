Сильное загрязнение воздуха зафиксировали специалисты в Актау

По результатам лабораторного контроля выявлено превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Устанавливаются виновные, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте экологии Мангистауской области, специалисты ведомства в дневное и ночное время провели мониторинг и отобрали пробы атмосферного воздуха на территории города и промышленных зон. По результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения, пишет «Лада».

В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводятся работы по назначению внеплановой проверки в отношении АО «КазАзот», ТОО «Mangystau Oil Refining» и ГКП «Маңғыстау жылу», и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено.

Ранее на качество воздуха пожаловались местные жители.