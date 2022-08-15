Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сильное загрязнение воздуха зафиксировали специалисты в Актау

Трубы Фото: pixabay
По результатам лабораторного контроля выявлено превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу. Устанавливаются виновные, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте экологии Мангистауской области, специалисты ведомства в дневное и ночное время провели мониторинг и отобрали пробы атмосферного воздуха на территории города и промышленных зон. По результатам отобранных проб были выявлены источники загрязнения, пишет «Лада».

В настоящее время на основании представления прокуратуры Мангистауской области проводятся работы по назначению внеплановой проверки в отношении АО «КазАзот», ТОО «Mangystau Oil Refining» и ГКП «Маңғыстау жылу», и в установленном законом порядке будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы будет дополнительно сообщено.

Ранее на качество воздуха пожаловались местные жители.

Читайте также

Украл деньги, а часть спрятал в той же квартире: в Атырау задержан подозреваемый

Руководителя «Вагонсервиса» в Алматы подозревают в хищении 200 млн тенге

Контрабандный ввоз 90 тонн винограда пресекли в Туркестанской области

Ирина Мишура
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления