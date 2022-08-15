Шукеев: Обращения жителей не останутся без внимания

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев второй раз с начала года встретился с жителями Мактааральского района. Также поделился перспективами развития региона, передает Zakon.kz.

Недоработки в коммунальной сфере, дороги, обветшание и нехватка соцобъектов, дефицит пастбищных земель – вот основные проблемы села 2022. Рассказав о проделанной работе, аким области отметил, что развитие Мактааральского района находится под контролем.

Сегодня мы с вами еще встретились. Главная цель наших встреч – обсуждение и планирование путей решения. В целом проблемы Мактааральского района мне очень знакомы. Поэтому уделяется должное внимание. В период паводков я приезжал в район более 35 раз за пять месяцев. Села Оргебас, Фирдоуси были обновлены, и в Мырзакенте появился новый микрорайон. Можно сказать, что Мактаарал был вновь создан. В настоящее время регион развивается на своем уровне. В этом году аграрии собрали хороший урожай раннеспелых овощей. Сезон сада тоже подходит к концу. Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Он отметил, что в районе продолжаются работы по газификации.

Пять-шесть лет назад в некоторых районах области, городах газа не было. Сейчас газифицировано 60% области. В городе Туркестане газоснабжение увеличено в разы и обеспечено в полном объеме. С 2013 года, когда были проложены трубы, возникли разногласия с крупными газораспределительными компаниями, и газификация затянулась. По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева работы по газораспределению активизировались. До 2025 года 70% региона должны быть обеспечены газом. Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким сообщил, что в текущем году для обеспечения населения природным газом в Мактааральском районе выделены средства на строительство девяти объектов.

В этом году на благо страны. Все обращения жителей региона не останутся без внимания. Соответствующий протокол будет составлен и принят к сведению, – сказал Шукеев.

На встрече под открытым небом в свободном формате глава региона ответил на все интересующие вопросы мактааральцев. По итогам встречи даны конкретные поручения, обозначены сроки и ответственные подразделения.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На встрече мактааральская многодетная мать подняла вопрос приобретения школьной формы для детей из семей, получающих АСП. Глава региона уточнил, что этот вопрос был срочно изучен и из областного бюджета было выделено 1,9 млрд тенге, и более 52 тыс. учащихся получат государственную поддержку.

На личном приеме акима области также были заслушаны обращения нескольких жителей, даны поручения соответствующим руководителям.

В ходе встречи мактааральцы поблагодарили главу региона за активное участие в развитии района.

После апрельской встречи акима области с мактааральцами был решен ряд вопросов. В частности, старые насосы скважин вертикального дренажа в поселке Атакент были заменены на новые насосы повышенной мощности. Начато строительство врачебной амбулатории в селе Игилик. Срок сдачи – декабрь этого года. Ускорилось строительство газопроводов в селах Иржар и Алаш. Ведутся работы по реконструкции водопровода в населенном пункте Иржар. По предложению вышеуказанных инстанций начаты строительно-монтажные работы школы типового типа на 200 мест в населенном пункте Оркениет. На территории района засеяно 60,96 тыс. га сельскохозяйственных культур, эта отрасль также развивается.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этом году в Мактааральском районе на общую сумму 5,1 млрд тенге ведется строительство шести школ. Также в поселке Мырзакент строится здание районной администрации. В целях развития системы инженерной инфраструктуры района из республиканского бюджета выделено 402,2 млн тенге. Начаты работы по прокладке электрических сетей и установке КТП на новых улицах населенных пунктов Ж. Нурлыбаева и Жамбылского сельского округа. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в девяти населенных пунктах реализуются 28 проектов.

В ходе рабочей поездки аким Мактааральского района Бахыт Асанов ознакомил главу региона с актуальными вопросами района. Обсудили пути их решения и новые проекты.

Шукеев посетил новое здание общей средней школы №49 имени Ж. Нурлыбаева на 300 мест, которое откроется в новом учебном году в селе Абат.