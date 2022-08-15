Ситуация в Украине: продлена всеобщая мобилизация, Новая Зеландия направит военных для обучения украинцев

Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 7,3 млрд долларов за счет эмиссии денег — депутат Ярослав Железняк.

Более 30 тыс. человек подали заявления на получение российских паспортов в Запорожской области Украины — представитель администрации региона Евгений Балицкий.

Украинские депутаты призвали ООН, ЕС, Евросовет, ОБСЕ, парламенты и правительства стран мира «осудить ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС». В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это Украина обстреливает ЗАЭС. Она призвала США, ЕС и другие страны «принудить Киев к прекращению обстрелов».

Украина до конца года рассчитывает получить от западных партнеров еще 12-16 млрд долларов — министр финансов Сергей Марченко.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о том, что страна намерена продолжать инвестировать в укрепление границы с Россией из-за того, что «у страны есть агрессивный сосед» и хотят они быть готовыми к возможным угрозам в будущем.