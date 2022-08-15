Привился четыре раза и все равно заболел: глава Pfizer заразился COVID-19

Исполнительный директор американской фармацевтической корпорации Альберт Бурла получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, передает Zakon.kz.

Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer – BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы. Я самоизолируюсь и начал принимать препарат Paxlovid, – цитирует Бурла ТАСС.

Отмечается, что этим же препаратом ранее лечили президента США Джо Байдена.

По информации университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 92 млн случаев заражения коронавирусом и более 1 млн летальных исходов.