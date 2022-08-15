Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стоимость газа в Европе превысила 2400 долларов

труба Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Согласно данным биржи ICE Futures, в ходе торгов цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF выросла более чем на 10%, достигнув отметки в 2414 долларов за тысячу кубометров, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Российская газета», рост цен связывают с ограничениями возможностей «Северного потока». С конца июля газопровод функционирует на 20% от своей максимальной мощности, поскольку работа двух его турбин была остановлена.

Уточняется, что одна из турбин находилась на ремонте в Канаде. Оттава не хотела ее возвращать из-за антироссийских санкций. После консультаций с Берлином канадские власти отправили турбину в Европу.

Читайте также

Традиционные фейерверки запретили во Франции из-за засухи

Ситуация в Украине: продлена всеобщая мобилизация, Новая Зеландия направит военных для обучения украинцев

Китайские военные публикуют кадры учений около Тайваня

Елена Беляева
Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления