Стоимость газа в Европе превысила 2400 долларов

Согласно данным биржи ICE Futures, в ходе торгов цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF выросла более чем на 10%, достигнув отметки в 2414 долларов за тысячу кубометров, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Российская газета», рост цен связывают с ограничениями возможностей «Северного потока». С конца июля газопровод функционирует на 20% от своей максимальной мощности, поскольку работа двух его турбин была остановлена.

Уточняется, что одна из турбин находилась на ремонте в Канаде. Оттава не хотела ее возвращать из-за антироссийских санкций. После консультаций с Берлином канадские власти отправили турбину в Европу.