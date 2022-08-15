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Интерны в Актобе переживают, что останутся без грантов из-за опытных врачей

врачебный кабинет Фото: Zakon.kz
Порядка 500 выпускников медвуза пытались поступить в резидентуру, чтобы получить узкую специальность. Но по итогам тестов оказалось, что наивысшие баллы получили не вчерашние студенты, а действующие врачи, передает Zakon.kz.
На каких формулах обосновано семь баллов, нам никто не объяснял. Именно – почему семь баллов за каждый год? Это же высокий балл. Обосновали, что мы высокие баллы получили, а со стажем работы у них тоже высокие баллы. Почему им добавляют семь баллов, а нам нет? – рассказал КТК интерн Батырхан Мухтаров.

Отмечается, что преимущество на тестировании врачам дает опыт работы – за каждый год стажа им добавляют еще по семь баллов. В результате действующие специалисты набрали намного больше, чем интерны. А у выпускников фактически не осталось шанса получить грант, хотя многие из них закончили медакадемию с красным дипломом и тоже прошли тестирование на отлично.

Как уточняется, раньше опытным докторам добавляли не больше двух баллов за стаж, сейчас ситуация поменялась. Студенты уверены: это несправедливое распределение. А вот члены комиссии считают, такая привилегия вполне обоснована, и не видят причины для скандалов.

Всего в этом году выделено более 100 грантов для обучения узких специалистов.

В позапрошлом году отчисляются с грантов три человека, в прошлом году отчисляются шесть, в этом году – 11 человек, то есть отчисляются выпускники интернатуры 7-го курса, которые заходят на резидентуру, но не имеют особого представления о специальности, которую они выбирают. Есть люди, которые не могут вытерпеть, извините, морально онкологических больных, реанимационных больных. Но профессора и доценты заинтересованы в лицах, которые имеют опыт в практическом здравоохранении. Декан послевузовского образования ЗКМУ им. М. Оспанова Роза Нургалиева

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