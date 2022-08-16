Казахстанские бизнесмены наращивают экспорт несырьевых товаров в Таджикистан

Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном за последние годы заметно вырос. Этому поспособствовали меры поддержки KazakhExport, стимулирующие экспорт несырьевых товаров, передает корреспондент Zakon.kz.

Дочерняя компания АО «НУХ «Байтерек» KazakhExport нацелена на укрепление торгового сотрудничества и продвижение казахстанской продукции за границей. В связи с этим компания ведет активную деятельность по поддержке бизнесменов. Поддержка заключается в страховании и финансировании экспортных сделок экспортеров или импортеров, которые намереваются покупать казахстанские товары, работы и услуги.

Одной из стран с наибольшим товарооборотом с Казахстаном является Таджикистан. По словам председателя правления АО «ЭСК «KazakhExport» Аслана Калигазина, за последние шесть лет в рамках экспорта в Таджикистан казахстанские экспортеры поддержаны на сумму более 21 млрд тенге. В частности, инструмент «Экспортное торговое финансирование» позволяет, например, казахстанскому автопроизводителю экспортировать автомобили и получать оплату сразу после отгрузки, а таджикскому покупателю получить отсрочку оплаты в виде дешевого и длинного финансирования. Кстати, этот инструмент распространяется на все виды товаров, работ и услуг.

В конце прошлого года госбанк Таджикистана «Амонатбонк» выпустил первые аккредитивы для привлечения инвестпроектов из Казахстана.

Объем поддержки на текущую дату уже составил более 1,3 млрд тенге. В рамках сотрудничества с госбанком Таджикистана «Амонатбонк» по выпущенным аккредитивам реализованы сделки по поставке автомобилей «СарыаркаАвтоПром», растительного масла KAG Group и «Темппро» и арматуры «Евраз Каспиан Сталь» на общую сумму 8,8 млн долларов, или 3,8 млрд тенге. Председатель правления АО «ЭСК «KazakhExport» Аслан Калигазин

Надо отметить, что казахстанские товары высоко ценятся в Таджикистане за счет своего качества.

При поддержке KazakhExport отечественные производители экспортировали в Таджикистан продукцию машиностроительной, металлургической, масложировой и пищевой промышленности.

Так, организовано финансирование поставки вертолета марки Н125 Airbus Helicopters ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» для авиакомпании ООО «Сомон Эйр» на сумму более 2 млн евро. За счет страхования KazakhExport реализованы поставки в Таджикистан растительного масла АО «Шымкентмай», кондитерских изделий АО «Алматинский продукт», АО «Рахат», АО «Баян Сулу». Осуществлена поставка продукции для металлургической отрасли РТ – ТОО «Казогнеупор», удобрений для нужд сельского хозяйства – ТОО «Казфосфат».

Фото: пресс-служба KazakhExport

В свою очередь, финансовый директор ЗАО «Азия Групп Таджикистан» Фируза Шамсиева рассказала, что их холдинг одним из первых начал сотрудничать с KazakhExport.

Первым проектом была поставка легковых автомобилей для служб такси, затем автобусов для междугородних перевозок. Казахстанская продукция соответствует мировым стандартам качества и востребована на нашем рынке. Растительное масло пользуется популярностью, спрос на него высокий. Автомобили популярны за счет высокой проходимости и ценовой доступности. Финансовый директор ЗАО «Азия Групп Таджикистан» Фируза Шамсиева

Она добавила, что в будущем они рассчитывают на увеличение контрактов с Казахстаном.

К слову, казахстанский бизнес может получить поддержку по продвижению своей продукции за пределами страны, обратившись за соответствующей услугой к KazakhExport.

Всего с 2016 года KazakhExport поддержал казахстанский бизнес на 603 млрд тенге. В эту сумму входит торговое и предэкспортное финансирование, которое превысило 116 млрд тенге. Только за 2021 год 81 казахстанский производитель получил страховую поддержку на 204,7 млрд тенге (рост более чем на 50% в сравнении с 2020-м). Это компании, которые работают в таких несырьевых отраслях, как пищевая и химическая промышленность, машиностроение, металлургия и АПК.