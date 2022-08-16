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Три человека пострадали в ДТП с участием электро-такси в Алматы

электромобиль Фото: Zakon.kz
Авария произошла на пересечении улиц Джангильдина и Жургенова, передает Zakon.kz.

Водитель такси ехал на электромобиле марки Nissan Leaf по улице Джангильдина в северном направлении. Авто марки Mitsubishi Outlander направлялось в восточном направлении.

электромобиль

Фото: Zakon.kz

На пересечении с улицей Жургенова, неожиданно для водителя такси, Mitsubishi выскочил на перекресток. Водитель Nissan не успел затормозить и протаранил в бок Mitsubishi.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От удара Mitsubishi оттолкнуло дальше, машина вылетела с дороги и врезалась в мачту электропередач, что удержало ее от столкновения с частным жилым домом.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали двое пассажиров такси и водитель Mitsubishi.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

электромобиль

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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Елена Беляева
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