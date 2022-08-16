Три человека пострадали в ДТП с участием электро-такси в Алматы
Водитель такси ехал на электромобиле марки Nissan Leaf по улице Джангильдина в северном направлении. Авто марки Mitsubishi Outlander направлялось в восточном направлении.
Фото: Zakon.kz
На пересечении с улицей Жургенова, неожиданно для водителя такси, Mitsubishi выскочил на перекресток. Водитель Nissan не успел затормозить и протаранил в бок Mitsubishi.
Фото: Zakon.kz
От удара Mitsubishi оттолкнуло дальше, машина вылетела с дороги и врезалась в мачту электропередач, что удержало ее от столкновения с частным жилым домом.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали двое пассажиров такси и водитель Mitsubishi.
Фото: Zakon.kz
Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.