Три человека пострадали в ДТП с участием электро-такси в Алматы

Авария произошла на пересечении улиц Джангильдина и Жургенова, передает Zakon.kz.

Водитель такси ехал на электромобиле марки Nissan Leaf по улице Джангильдина в северном направлении. Авто марки Mitsubishi Outlander направлялось в восточном направлении.

Фото: Zakon.kz

На пересечении с улицей Жургенова, неожиданно для водителя такси, Mitsubishi выскочил на перекресток. Водитель Nissan не успел затормозить и протаранил в бок Mitsubishi.

Фото: Zakon.kz

От удара Mitsubishi оттолкнуло дальше, машина вылетела с дороги и врезалась в мачту электропередач, что удержало ее от столкновения с частным жилым домом.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали двое пассажиров такси и водитель Mitsubishi.

Фото: Zakon.kz

Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.