Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач

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Заведующая отделением восстановительного лечения Светлана Малиновская считает, что секрет долголетия кроется в чувстве меры. И если к 60 годам вы дожили без «букета заболеваний», то врач считает, что можно не отказывать себе в кофе и алкоголе, передает Zakon.kz.

Ароматный напиток, чураться которого призывают всех старше 60, отныне не в запретном списке! Чашка ароматного напитка, сваренного из качественных свежемолотых зерен, сокращает вероятность ранней смерти, – отметила специалист в беседе с «Общественной службой новостей». По словам Малиновской, важно получать от жизни удовольствие, чтобы чувствовать себя счастливым, что по сути и продлевает человеку жизнь. Но и злоупотреблять кофе и алкоголем чревато серьезными последствиями. Главное – без фанатизма. Не более двух бокалов пива или вина в день помогут вам сократить риск преждевременной смерти, – заключила специалист. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Читайте также Советы эксперта: как подготовить ребенка к школе в психоэмоциональном плане Что нужно знать казахстанцам о транзитных номерах авто Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака

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