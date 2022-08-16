День траура планируют объявить в Армении после взрыва в ереванском ТЦ

Об этом сообщили в информационном управлении правительства страны, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал armtimes.com, точную дату траура по погибшим в «Сурмалу» не названа. Предполагается, что ее назовут после завершения спасательных работ.

14 августа, в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день.

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Известно о семи погибших и более 60 пострадавших, 17 числятся пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.