Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

День траура планируют объявить в Армении после взрыва в ереванском ТЦ

пожар Фото: mes.am
Об этом сообщили в информационном управлении правительства страны, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал armtimes.com, точную дату траура по погибшим в «Сурмалу» не названа. Предполагается, что ее назовут после завершения спасательных работ.

14 августа, в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день.

Новость по теме

В торговом центре Еревана произошел взрыв

Известно о семи погибших и более 60 пострадавших, 17 числятся пропавшими без вести.

Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.

Читайте также

Три человека пострадали в ДТП с участием электро-такси в Алматы

Украл деньги, а часть спрятал в той же квартире: в Атырау задержан подозреваемый

Сильное загрязнение воздуха зафиксировали специалисты в Актау

Елена Беляева
Армения Ереван
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
фейк, Аятжан Ахметжанулы, русские школы
В соцсетях рассылают фейк об отмене классов с русским языком обучения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления