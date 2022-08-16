День траура планируют объявить в Армении после взрыва в ереванском ТЦ
Фото: mes.am
Об этом сообщили в информационном управлении правительства страны, передает Zakon.kz.
Как сообщает портал armtimes.com, точную дату траура по погибшим в «Сурмалу» не названа. Предполагается, что ее назовут после завершения спасательных работ.
14 августа, в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день.
В торговом центре Еревана произошел взрыв
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