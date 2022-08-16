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В Кении начались беспорядки из-за несогласия людей с результатами выборов

правительство Кении Фото: Twitter/Senate of Kenya
Эпицентрами акций протеста являются третий по величине город Кении Кисуму и ряд кварталов Найроби. Сторонники потерпевшего поражение на выборах экс-премьера Раилы Одинги митингуют, так как считают голосование фальсифицированным, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в Кисуму демонстранты блокируют дороги, жгут автомобильные покрышки. Полиция применяет слезоточивый газ для разгона толпы.

Известно, что полиция открыла огонь боевыми патронами в одном из беднейших районов Найроби Матхаре. Среди его жителей высока популярность Одинги.

Избирком Кении объявил ранее, что вице-президент Руто набрал 50,49% голосов и победил в первом туре. Его главный соперник бывший премьер-министр Раила Одинга получил 48,85%. Руто заявил о готовности признать результаты подсчета голосов. Одинга пока хранит молчание.

Четверо членов избиркома из семи отказались подписать итоговые документы. Как поясняет SABC, если сторонники Одинги оспорят результаты подсчета голосов, то Верховный суд страны обязан рассмотреть жалобу и принять решение в течение двух недель. Если суд удовлетворит жалобу, то еще через две недели будут назначены новые президентские выборы. 

Елена Беляева
Кения
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