Демонтаж уличных колонок близ Кокшетау возмутил жителей

Коммунальщики решили убрать с улиц водоразборные колонки. Местному населению такая затея не понравилась, так как возможность провести воду в дом есть не у каждого, сообщает Zakon.kz.

Поселок Застанционный относится к Кокшетау. Сейчас в нем проживает около 9 тысяч человек. Накануне здесь появились сотрудники местного водоканала и начали демонтировать водоразборные колонки. Из 20 на большой поселок осталось всего четыре, сообщает КТК.

Людей такое решение возмутило. Они говорят, в жару их оставили без самого необходимого.

Народ страдает! Некоторые не могут ходить, инвалиды в колясках. Это в тот край. Куда? Вы что? Одну колонку – это, как во время войны, получается? На блокаде Ленинграда такого не было! Да вы что! Это издевательство натуральное! Бакыт Сарбасов

Жители Застанционного мириться с таким решением не стали. Около 80 человек вышли на улицу с требованием вернуть им возможность набирать воду, как раньше.

В какой-то момент собрание переросло в настоящий скандал. На место прибыли сотрудники полиции. Люди пытались объяснить коммунальщикам и властям, что провести водопровод в каждый дом могут далеко не все. За это нужно заплатить порядка 300 тысяч.

Есть люди, которые малоимущие, есть у нас многодетные, есть у нас старики, инвалиды. Им как быть? А если получает 60-70 тысяч зарплату, на что он эту воду будет тянуть? Мы просили хотя бы по улицам кинуть главную магистраль, чтобы людям уже легче было тянуть. Нам сказали: «Да, мы подумаем». Но, опять же, этого ничего не было. Людмила Игунина

Коммунальщики говорят, задолженность населения за воду достигла 11,5 млн тенге. Контролировать оплату, когда у каждого есть свой счетчик в доме, гораздо удобнее. Уведомления о том, что колонки уберут, были разосланы два месяца назад – и у всех, кто пожелал, была возможность получить техусловия и подвести воду в свой дом. Это сделало уже около 100 семей. А содержать колонки, которые простояли здесь 40 лет, дальше не могут.

Колонки – это очень большие потери. И второе: обслуживание этих водоразборных колонок очень накладно. В зимнее время тем более. Ежедневная работа. Допустим, если мы отогреваем колонку сегодня, на следующий день заявка эта опять поступает. И каждый день эта работа. Ну, сейчас нехватка людей, это все сказывается. В связи с этим решили убрать колонки. гендиректор «Кокшетау су арнасы» Ермек Омиргалиев

Однако из-за массового сопротивления коммунальщики все-таки решили пойти на некоторые уступки. Они согласились вернуть к оставшимся четырем колонкам еще три; правда, после того, как проанализируют, где проживает больше нуждающихся.

Остальным посоветовали все-таки заняться проведением водопровода в свои дома. Им пообещали бесплатно выдавать техусловия и упростить получение необходимых документов.