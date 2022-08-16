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Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус в Казахстане 15 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зафиксировано менее 200 заболевших, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 930 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 178,

  • в Алматы – 79,

  • в Шымкенте – 7,

  • в Акмолинской области – 80,

  • в Актюбинской области – 8,

  • в Алматинской области – 18,

  • в Жетысуской области - 21,

  • в Атырауской области – 15,

  • в ВКО – 23,

  • в Абайской области - 6,

  • в Жамбылской области – 18,

  • в ЗКО – 42,

  • в Карагандинской области – 159,

  • в Улытауской области - 17,

  • в Костанайской области – 29,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 27,

  • в Павлодарской области – 52,

  • в СКО – 2,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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