Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зафиксировано менее 200 заболевших, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 930 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 178,

в Алматы – 79,

в Шымкенте – 7,

в Акмолинской области – 80,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области - 21,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 23,

в Абайской области - 6,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 159,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 27,

в Павлодарской области – 52,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев. Читайте также Демонтаж уличных колонок близ Кокшетау возмутил жителей Дефицит дизтоплива на заправках Алматы объяснили в акимате

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