Спад заболеваемости COVID-19 за сутки продолжается в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 15 августа в Казахстане сообщили в МВК. Во всех регионах зафиксировано менее 200 заболевших, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 930 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 178,
в Алматы – 79,
в Шымкенте – 7,
в Акмолинской области – 80,
в Актюбинской области – 8,
в Алматинской области – 18,
в Жетысуской области - 21,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 23,
в Абайской области - 6,
в Жамбылской области – 18,
в ЗКО – 42,
в Карагандинской области – 159,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 27,
в Павлодарской области – 52,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 378 687 случаев.
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