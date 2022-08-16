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Врач рассказала, какие продукты снижают иммунитет

Исключение сладкого из питания Фото: pixabay
Диетолог посоветовала выбросить из своей продуктовой корзины сладости. Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету, сообщает Zakon.kz.

Продукты питания влияют на уровень иммунитета. В частности, для укрепления природной защиты организма от вирусов достаточно исключить из меню или хотя бы сократить употребление сладостей. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова, сообщает радио Sputnik.

Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям. К тому же люди, у которых уже есть нарушения углеводного обмена, развился сахарный диабет, больше подвержены инфекционным заболеваниям.Елена Игнатикова

По словам врача, в период распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, стоит также отказаться от алкоголя. Елена Игнатикова подчеркнула, что безопасной дозы алкоголя не существует.

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