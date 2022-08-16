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ЦОНы незаконно начисляли госпошлину за документы лицам с инвалидностью

Людей с инвалидностью незаконно облагали госпошлиной за паспорт и удостоверение Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Акмолинской области выявлены факты необоснованного взимания госпошлин центрами обслуживания населения с лиц с ограниченными возможностями за выдачу паспортов и удостоверений личностей, сообщает Zakon.kz.
Установлено нарушение прав более 500 лиц с инвалидностью. Согласно ст. 622 Налогового кодекса данные лица освобождены от уплаты госпошлин за услуги документирования. Антикоррупционная служба

В настоящее время совместно с органами полиции проводится работа по возврату оплаченных госпошлин.

Общая сумма истребованных пошлин составила 1 млн 345 тыс. тенге.

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Анастасия Стативкина
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