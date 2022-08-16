ЦОНы незаконно начисляли госпошлину за документы лицам с инвалидностью

Фото: Zakon.kz

Антикоррупционной службой по Акмолинской области выявлены факты необоснованного взимания госпошлин центрами обслуживания населения с лиц с ограниченными возможностями за выдачу паспортов и удостоверений личностей, сообщает Zakon.kz.

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