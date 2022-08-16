Необычный кот живет в акмолинской колонии

В акмолинской колонии строгого режима живет необычный кот по кличке Василий​. Хвостатый лекарь​ помогает осужденным – нормализует давление, успокаивает, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники рассказывают, что его увозили несколько раз из колонии в город, кто-то даже брал его к себе домой, но только все напрасно, Василий уже через несколько дней был на месте, в отряде.

Осужденные очень привыкли к нему, кормят и заботятся. Оперуполномоченный режимного отдела учреждения Жанат Амангельдинов

Держать животных в учреждении не предусмотрено. Однако Василий оказался не простым котом, об этом говорил его, так сказать, хозяин, заключенный ​Федор, соседи по бараку даже посмеивались над ним. А когда он сказал, что Василий​ лечит, снимает давление, вообще стали крутить пальцем у виска. ​

В один из вечеров осужденный Куаныш пожаловался на сильную головную боль, ​рабочий день закончился, медработников уже не было.​ В экстренных случаях, конечно, вызывают карету скорой помощи. Куаныш лежал на кровати, обхватив голову руками, в это время Васька запрыгнул к нему, стал нюхать руки, лицо, мурлыкать и моститься поудобнее.

Заключенный погладил кота, ​обнял его и через несколько минут уснул.​ Куаныш проспал до утра, встал бодрым и здоровым. Потом был следующий, за ним другой и так далее.

Заключенные стали говорить, что кот не только помогает выровнять давление, но и успокаивает тахикардию, снимает нервные стрессовые состояния. ​