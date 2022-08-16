Чемпионка Уимблдона-2022 с победы начала «Мастерс» в Цинциннати

Победительница Открытого чемпионата Англии-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла во второй круг одиночного разряда на турнире WTA 1000 в американском Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

На старте соревнований первая ракетка Казахстана переиграла представительницу Египта – Маяр Шериф. Для достижения успеха Елене понадобилось более одного часа времени и два сета – 6:3, 6:2.

Далее лучшую теннисистку Казахстана ждет противостояние с экс-первой ракеткой планеты и двукратной чемпионкой турниров Grand Slam – испанкой Гарбинье Мугурусой.

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