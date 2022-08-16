Незаконная добыча полезных ископаемых на 280 млн тенге: осужден акмолинец
Фото: Zakon.kz
Дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области, передает Zakon.kz.
В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолымбетском рудном поле, занялся незаконной добычей золотосодержащей кварцевой руды и последующей ее реализацией третьим лицам.Пресс-служба АФМ РК
В результате он извлек незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 280 млн тенге.
Приговором суда подсудимому назначено 2,5 года ограничения свободы, с взысканием в республиканский бюджет ущерба в полном объеме.
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