Незаконная добыча полезных ископаемых на 280 млн тенге: осужден акмолинец

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Дело о незаконной предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области, передает Zakon.kz.

В ходе следствия установлено, что гражданин Ибраев, имея контракт только на разведку участка в Жолымбетском рудном поле, занялся незаконной добычей золотосодержащей кварцевой руды и последующей ее реализацией третьим лицам. Пресс-служба АФМ РК В результате он извлек незаконный доход в особо крупном размере на общую сумму 280 млн тенге. Приговором суда подсудимому назначено 2,5 года ограничения свободы, с взысканием в республиканский бюджет ущерба в полном объеме. Читайте также Группировку по изготовлению и сбыту оружия осудили в Жанаозене Тройное убийство в Атырау: участкового приговорили к трем годам Здание горсуда оцепили в Алматы

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