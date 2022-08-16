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Родился в рубашке: ДТП с участием фуры и Prado попало на видео

Родился в рубашке: ДТП с участием фуры и Prado попало на видео Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появились страшные кадры дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Мангистауской области. На видео фура на большой скорости врезается в Toyota Land Cruiser Prado, передает Zakon.kz.

Как сообщили корреспонденту в областном департаменте полиции, авария произошла 14 августа в 17:00 на республиканской трассе Актау – Жанаозен.

Водитель грузового транспорта марки Howo с прицепом марки Hoffmann Gindorf не справился с управлением и протаранил железный забор, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser Prado.Пресс-служба ДП Мангистауской области

В ведомстве отметили, что в результате ДТП пострадавших нет.

На водителя грузового транспорта составлен протокол по ст. 610 КоАП РК («Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». – Прим. ред.)Пресс-служба ДП Мангистауской области

Видео момента столкновения фуры и Prado опубликовали в одном из telegram-каналов.

В комментариях пользователи мессенджера отметили, что водитель внедорожника родился в рубашке.

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Динара Халдарова
Актау Жанаозен Мангистауская область
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