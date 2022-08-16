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Работники СпецЦОНов незаконно ставили на учет авто в Нур-Султане

Работники СпецЦОНов незаконно ставили на учет авто в Нур-Султане Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по Нур-Султану в рамках проводимого досудебного расследования вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения работников СпецЦОНов и сотрудников полиции при постановке транспортных средств на государственный регистрационный учет, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что следствием установлена причастность к противоправным деяниям специалиста СпецЦОНа №2 Нур-Султана и госавтоинспектора процессингового центра ДП Алматинской области.

Указанные лица на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре сообщили, что 14 августа с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу.

На данном этапе следствия по всей стране установлено порядка 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников СпецЦОНов и сотрудников полиции других регионов.Пресс-служба Антикоррупционной службы

Также в ведомстве отметили, что по результатам досудебного расследования всем причастным лицам будет дана правовая оценка.

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