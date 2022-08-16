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Лучших строителей наградили в Нур-Султане

Лучших строителей наградили в Нур-Султане Фото: Союз строителей Казахстана
Каждое второе воскресенье августа работники самой благородной и созидательной профессии отмечают свой профессиональный праздник – День строителя. В этом году строители отметили свой день в 66-й раз.

В преддверии этого дня в самом сердце столицы состоялось награждение лучших специалистов отрасли. В зале собрались работники сферы со всего Казахстана: инженеры, мастера, машинисты крана и представители руководящего звена строительных организаций. Праздник, который является отличным поводом поблагодарить людей за тяжелый труд, также отметили общественные деятели, предприниматели и депутаты Мажилиса Парламента РК.

Торжественную церемонию награждение открыл депутат Мажилиса Парламента РК V и VI созывов Абай Тасболатов и председатель комитета строительства и ЖКХ президиума НПП «Атамекен» Ирина Манжанова. Они поздравили участников торжественного мероприятия, наградив пятерых высококвалифицированных специалистов, имеющих стаж работы не менее 30 лет в области строительства.

Нагрудными знаками «Құрметті құрылысшы» были награждены Сейфулла Жаңабаев, Серикбай Омарқас, Мирам Байдильдин, Сергей Трапезников и Темиралы Утемуратов; нагрудными знаками «Құрметті құрылысшы» Кудратилла Намаджанов, Абзал Абдрахманов.

За многолетний труд и заслуги 30 строителей были награждены званием «Еңбек сіңірген құрылысшы».

Лучших строителей наградили в Нур-Султане

Фото: Союз строителей Казахстана

С поздравлениями выступили председатель совета директоров группы компании «Шар курылыс» Жанна Бектемирова, журналист Денис Кривошеев, эксперт по недвижимости Александр Дубровин. Честь награждения остальными почетными медалями была предоставлена основателю ТОО «Акмола курылыс материалдары» Бауржану Смаилову, основателю ТОО «Объединение Сайран» Талгату Кожахметову, председателю правления Союза промышленников и предпринимателей ElTiregi Нуржану Альтаеву, председателю Союза промышленников вторичной металлургии Владимиру Дворецкому, основателю ТОО «Sat-NS» Сункару Сатвалдиеву, директору по развитию группы компаний SensataGroup Тасболату Абдуллину и др. Также с поздравительной речью выступили депутат маслихата Нур-Султана Габит Сатмагамбетов, заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бакытжан Жунисбеков.

Номинации «Құрметті кран машинисі», «Құрметті прораб» и благодарственные письма получили рабочие профессии. Также более 40 нагрудных знаков и более 40 благодарственных писем было направлено в регионы строителям, которые не смогли присутствовать на мероприятии.

Награждение строителей сопровождалось выступлением творческих коллективов и интересными играми. Также в этот день была представлена новая идея программы по привлечению молодежи Казахстана в сферу архитектуры и дизайна. Данное решение поможет решить проблему безработицы и повысить вовлеченность молодежи в сферу строительства.

Лучших строителей наградили в Нур-Султане

Фото: Союз строителей Казахстана

Мероприятие было организовано Союзом строителей Казахстана. На сегодняшний день им доверяют более 1200 компаний строительной отрасли, которые обеспечивают работой более 250 тыс. человек. Ежегодно общественная организация отмечает данный праздник на республиканском уровне и чтит труд работников, которые внесли значительный вклад в строительную сферу. Союз пропагандирует любовь к труду и уважение к профессии строителя, воспитывает среди молодежи патриотизм, любовь к традициям и обычаям.

Каждый строитель своими руками создает историю. Формируя новый облик городов, делая его современным и комфортным для жизни горожан, они строят светлое будущее нашей страны. Сегодня большая часть казахстанцев-строителей гордятся своей профессией, и именно они оставляют след в истории на долгие годы, ведь в зданиях, которые они строят, будет жить еще не одно поколение людей.

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Динара Халдарова
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