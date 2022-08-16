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Школы Казахстана обеспечены учебниками на 67% — Аймагамбетов

Казахстан, школы, готовность, новый учебный год Фото: Zakon.kz
На заседании правительства министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал об уровне готовности школ к новому учебному году, передает корреспондент Zakon.kz.

По обеспеченности школ учебниками глава ведомства отметил, что в настоящее время работа по отгрузке и доставке учебников в регионах выполнена на 67%.

Во вторые классы 79% учебников поставлены. Завершим до конца недели. В рамках проекта «Читающая школа» в школьные библиотеки будет закуплено около 2 млн экземпляров интересной художественной литературы для детей. В новом учебном году работа по приобщению детей к чтению будет продолжена. Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов

Также он сообщил, что в 261 школе проводится капитальный ремонт.

До 1 сентября планируется завершить ремонт в 213 школах. Однако существуют риски срыва сроков капремонта в 12 регионах, особенно в ЗКО  —  12 школ, Алматинской  —  пять, Туркестанской и Жетысуской  —  по четыре, Атырауской  —  три. Ориентировочно, в этих школах ремонт продлится до конца года. В связи с этим акиматам в целях организации обучения в 48 школах необходимо определить места проведения занятий до окончания ремонтных работ, создать безопасные и комфортные условия для пребывания детей в школах. Асхат Аймагамбетов

Министр добавил, что в этом году местными акиматами запланировано строительство 225 школ. До начала учебного года должна быть завершена работа по открытию 41 государственной школы и 40 частных школ.

За каждым регионом закреплены конкретные показатели. На сегодняшний день в большинстве регионов имеются трехсменные и аварийные школы. Особенно в Алматинской области 56 школ являются трехсменными, количество трехсменных школ из года в год увеличивается. Для решения данной проблемы акиматам необходимо принять меры по своевременному вводу школ в эксплуатацию до нового учебного года, а также завершению строительства остальных школ до конца года. Асхат Аймагамбетов

Со своей стороны, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%.

Министрам просвещения, науки и высшего образования, акимам регионов взять эти вопросы на особый контроль. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Глава кабмина поручил акиматам регионов, где имеется риск срыва сроков ремонта школ, принять меры для своевременного завершения работ.

Имеется риск незавершения ремонтов в ряде школ Западно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей, в Алматы. Поэтому этим регионам следует принять оперативные меры для завершения ремонта в установленные сроки. Это же касается и запланированного строительства школ. Алихан Смаилов

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Оксана Скибан
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Смаилов Алихан Казахстан
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