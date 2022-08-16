Александр Бублик с супругой ждут ребенка

Лидер казахстанских теннисистов Александр Бублик собирается стать отцом. Возможно, это одна из главных причин отсутствия первой ракетки Казахстана на двух важных стартах перед US Open 2022, сообщает Zakon.kz.

Новость об ожидании первенца теннисист разместил на личной странице в Instagram, где выложил фото своей супруги.

Фото: Instagram/bublik

Сам же спортсмен отказался от участия на крупном «Мастерсе» в американском Цинциннати. Также его не будет на турнире в Уинстон-Салеме (США), который начнется 22 августа. Планируемый срок возвращения на корты Александра Бублика — 29 августа, первый день старта Открытого чемпионата США.

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