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Талгат Ешенкулов назначен вице-министром науки и высшего образования РК

Талгат Ешенкулов назначен вице-министром науки и высшего образования РК Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Талгат Ешенкулов назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области.

Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Академию государственного управления при президенте РК, Национальную школу государственного управления (магистратура), Академию государственного управления при президенте РК (докторантура).

Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности старшего бухгалтера.

С 2000 по 2007 год работал в Жамбылском областном суде, Управлении юстиции Жамбылской области, Департаменте юстиции Жамбылской области.

В 2007-2011 годы возглавлял Департамент по защите прав детей Жамбылской области Министерства образования и науки РК.

С 2011 по 2016 год работал в структурах Верховного суда РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Министерства окружающей среды.

В 2016-2018 годы — заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

С марта по сентябрь 2018 года занимал должность вице-министра образования и науки РК.

2018-2020 годы — председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки РК, вице-министр образования и науки РК.

С 2020 по 2021 год занимал должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

С июня 2021 года и по настоящее время работал председателем правления – ректором НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати».

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Министерство науки и высшего образования РК
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