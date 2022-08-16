В Управлении образования Алматы рассказали о мерах перевоспитания трудных подростков

Дети из неблагополучных семей требуют особого внимания и контроля. Одна из наиболее эффективных мер – внутришкольный учет, применяемый для особенно сложных учеников с неконтролируемым поведением. Какие меры осуществляются в данном направлении, Zakon.kz рассказали в ведомстве.

По информации управления, профилактическая работа проводится со всеми участниками образовательного процесса: с учащимися, педагогами и родителями, но особое внимание при этом уделяется детям из неблагополучных и социально уязвимых семей, детям, состоящим на профилактических учетах.

Учащиеся данных категорий ежегодно в приоритетном порядке охватываются кружковой и секционной работой, внеклассной деятельностью, отдыхом и оздоровлением в летний каникулярный период, а дети из социально уязвимых семей обеспечиваются и бесплатным горячим питанием. Управление образования города Алматы

За учащимися, состоящими на профилактических учетах, закрепляются также наставники из администрации школы или учителей организации образования для оказания поддержки и контроля.

На учащихся, состоящих на учетах, собираются все необходимые документы: личный листок, акт жилищно-бытовых условий, психолого-педагогическая характеристика, отчеты о проведении индивидуальной работы классным руководителем, психологом, социальным педагогом. Также ведутся дневники наблюдений и проводимых бесед.

Как отметили в ведомстве, постановка на учет – трудоемкий процесс, который должен выполняться по всем принятым правилам. В организациях образования внутришкольный учет осуществляется с целью ранней профилактики правонарушений, асоциального и девиантного поведения обучающихся и представляет собой систему индивидуальных профилактических мер, реализуемых в отношении несовершеннолетнего.

Основаниями для постановки на внутришкольный учет являются:

непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных причин;

социально опасное положение: безнадзорность, беспризорность, бродяжничество, попрошайничество, самовольный уход из дома;

употребление психоактивных, токсических веществ, наркотических средств, спиртных напитков, табакокурение;

участие в неформальных объединениях, организациях антиобщественной направленности, посещение религиозных организаций;

совершение административного правонарушения;

систематическое нарушение устава и правил внутреннего распорядка организации образования (систематическое невыполнение домашнего задания, отказ от работы на уроке, постоянное отсутствие учебника и тетради, неудовлетворительное поведение на уроках, а также драки, грубость, сквернословие и другое неприемлемое поведение).

На постоянной основе классные руководители отчитываются о пропусках уроков, сдают письменные отчеты о работе с учащимися и семьями, состоящими на всех видах профилактического учета (внутришкольный учет (ВШУ), отдел по делам несовершеннолетних (ОДН). Результаты данной работы заслушиваются на педагогических советах и совещаниях при директоре, по ним принимаются соответствующие решения, к данной работе привлекаются психологи, школьные инспекторы и другие специалисты, организуются совместные мероприятия воспитательного, информационно-разъяснительного, просветительского и профилактического характера. Управление образования города Алматы

Важным направлением работы организаций образования является постоянное взаимодействие с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах города и районов, на заседаниях которых регулярно рассматриваются вопросы защиты прав несовершеннолетних и оказания им поддержки.

Кроме того, в организациях образования в целях профилактики правонарушений и усиления учебной дисциплины на постоянной основе действуют советы по профилактике правонарушений.

Данные советы изучают и анализируют состояние правонарушений среди учащихся, осуществляют контроль за поведением подростков и выявляют «трудных» учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, контролируют занятость учащихся в школьных кружках по интересам, спортивных секциях, дворовых клубах.

Что касается оснований для снятия ученика с учета, для их оценки требуется не менее трех месяцев. Если в течение этого времени сохраняются позитивные изменения в поведении школьника, учащегося исключат из сигнального списка.