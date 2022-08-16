Впервые в Казахстане Huawei проведет мероприятие по презентации новых флагманских продуктов для стран СНГ

Компания Huawei собирается представить на казахстанском рынке новейший флагманский складной смартфон Huawei Mate Xs 2, 16-дюймовый высокопроизводительный ультра-ноутбук Huawei MateBook D16 и другие новые продукты.

Новинки собрали в себе самые последние мировые инновации и разработки инженеров компании Huawei. Их высокотехнологичность и преимущества отражаются в слоганах к каждому продукту: Huawei Mate Xs 2 – «За пределами совершенства», Huawei MateBook D16 – «Невесомая мощность. Создание наилучшего офисного опыта».

Все желающие смогут узнать больше о характеристиках новых продуктов компании, подключившись на прямую онлайн-трансляцию 27 августа в 16:00 по ссылке. В рамках онлайн-презентации зрители смогут поучаствовать в самом крупном розыгрыше призов от компании, в котором будут разыграны смартфон Huawei Mate Xs 2 и ноутбук Huawei MateBook D16. Подробнее об условиях участия можно узнать на инстаграм-страничке компании @huaweimobilekz.

По случаю запуска новинок Huawei организует бесплатный музыкальный концерт для жителей Алматы с участием популярных казахстанских артистов Yenlik, M'dee, The Limba, JCS.

Мероприятие состоится в Алматы 27 августа в 18:30 по адресу: пр. Достык, д. 56 (площадь Абая перед Дворцом Республики).

Город Алматы – это не только культурная столица Казахстана, но и город, где сбываются мечты молодежи. Алматы всегда славился своим особым отношением к культуре, креативу и новым событиям. Мероприятие от компании Huawei, приуроченное к старту продаж новинок Huawei Mate Xs и Mate Book D 16, преподнесет жителям и гостям южной столицы праздник музыки и творчества. Надеемся, зрители не только насладятся прекрасной атмосферой, но и обрадуют себя и своих близких покупкой нового смартфона и ноутбука. Директор по маркетингу компании Huawei Казахстан Чжан Линюй

Партнерский материал