С дефицитом в миллион школьных мест может столкнуться Казахстан к 2025 году

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что к 2025 году в Казахстане может не хватать около миллиона ученических мест, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня у нас дефицит ученических мест составляет более 260 тыс. Прогнозируется, что к 2025 году может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того, чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Он отметил, что в прошлом году было построено 277 школ, в 2022 году должны ввести еще 255.

Теперь президент дал задание, он сказал, что нужен отдельный национальный проект «Комфортная школа», который решит вопрос на 800 тыс. ученических мест. Но там уже будут совершенно другие требования к оснащению школ. Мы же видим школы Binom, другие школы, там совершенно другое оборудование. Они полностью соответствуют нашим государственным общеобязательным стандартам. Если нужен кабинет робототехники – есть кабинет робототехники, физики, химии... Все самое современное. А почему такие школы не должны быть для всех? Асхат Аймагамбетов

Ранее министр просвещения объяснил свое решение о продлении учебного года. Он сказал, что это положительно скажется на учебном процессе, снизит нагрузку как на учеников, так и на учителей.