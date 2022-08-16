Кто получит помощь на покупку школьной формы в Алматы

Фото: Zakon.kz

Детям из социально незащищенных и малообеспеченных семей окажут помощь в рамках фонда «Всеобуч». Из местного бюджета выделены средства на покупку школьной формы и канцтоваров, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: