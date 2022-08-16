Кто получит помощь на покупку школьной формы в Алматы
Фото: Zakon.kz
Детям из социально незащищенных и малообеспеченных семей окажут помощь в рамках фонда «Всеобуч». Из местного бюджета выделены средства на покупку школьной формы и канцтоваров, сообщает Zakon.kz.
В Алматы сумма помощи из фонда «Всеобуч» составит 43 тыс. тенге на одного ребенка.
Деньги на канцтовары и форму получат 20 тыс. учащихся. Списки формируются один раз в учебный год. Пресс-служба акимата Алматы
Помощь получат:
дети из семей, получающих адресную социальную помощь (АСП);
из семей, не получающих АСП, но где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
школьники, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации;
по определению коллегиального органа организации образования.
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