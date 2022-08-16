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Какой будет погода в Казахстане 17 августа

прогноз погоды в Казахстане на 17 августа Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 августа 2022 года. На большей части страны обширный cеверо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также принесет постепенное понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.
На севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра.РГП «Казгидромет»

Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара.

Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской области, на востоке Атырауской, Актюбинской, Алматинской областей, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской областей, на западе, юге Жамбылской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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