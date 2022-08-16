Какой будет погода в Казахстане 17 августа

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 августа 2022 года. На большей части страны обширный cеверо-западный антициклон сохранит погоду без осадков, а также принесет постепенное понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра. РГП «Казгидромет» Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, на востоке Атырауской области ожидается очень сильная жара. Днем на западе Актюбинской области сохраняется сильная жара. В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской области, на востоке Атырауской, Актюбинской, Алматинской областей, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской областей, на западе, юге Жамбылской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет» Читайте также «АрселорМиттал Темиртау» и МЧС подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере безопасности Улицу Розыбакиева временно перекроют в Алматы Финансовый бонус: названы пять удачных для стрижек дат в сентябре

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